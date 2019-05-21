2019-05-21T11:16:42+03:00
Общество

В Курской области прошел экологический квест

Участники собрали более 14,5 тонн мусора
Яна ШЕЛЕСТ
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25 мая с 11.00 до 16.00 состоится последняя финальная закрытая игра25 мая с 11.00 до 16.00 состоится последняя финальная закрытая играФото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 мая в Курске, Рыльске, Курчатове, а также в Конышевском, Мантуровском и Курском районах прошел экологический квест «Чистый игры». В нем приняли участие более 700 человек. Участники соревновались в том, кто больше наберет игровых баллов, которые дают за раздельно собранный мусор.

В соревнованиях среди детей победила Ушаковская школа Курского района, а второе и третье места достались школам № 28 и № 47 города Курска соответственно. Среди взрослых первое и второе места завоевали команды представителей компании «Леруа Мерлен». Команда участников от компании «Лента» стала второй.

25 мая с 11.00 до 16.00 состоится последняя финальная закрытая игра, после которой пройдет торжественное награждение победителей «Чистых игр» и вручение «Кубка чистоты». Мероприятие пройдет на территории урочища Солянка. Место сбора участников – детский лагерь им. Ульяны Громовой.

«Чистые игры» - командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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