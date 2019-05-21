СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-21T10:51:12+03:00

Если Дума примет закон, то он вступит в силу с 1 января 2020 года Фото: Из архива "КП"

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал проект закона «О детях войны в Курской области» и внес его на рассмотрение в областную Думу.

Документ предусматривает поддержку пожилым людям, которые росли в годы Великой Отечественной войны. Это ежегодные выплаты в размере 1,5 тысячи рублей, а также получение медицинских и социальных услуг вне очереди.

«Такие законы есть в 26 регионах. Однако у всех меры поддержки разные — например, где-то выплат нет совсем. Хоть 1,5 тысячи — это совсем небольшая сумма — я считаю, что у нас ее детям войны выплачивать должны обязательно», - сообщил Роман Владимирович на своей страничке в соцсетях.

Если депутаты поддержат инициативу главы региона и Дума примет закон, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU