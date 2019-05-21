2019-05-21T10:51:12+03:00
Политика

Роман Старовойт подписал проект закона «О детях войны в Курской области»

Документ предусматривает поддержку пожилым людям
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Если Дума примет закон, то он вступит в силу с 1 января 2020 годаЕсли Дума примет закон, то он вступит в силу с 1 января 2020 годаФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал проект закона «О детях войны в Курской области» и внес его на рассмотрение в областную Думу.

Документ предусматривает поддержку пожилым людям, которые росли в годы Великой Отечественной войны. Это ежегодные выплаты в размере 1,5 тысячи рублей, а также получение медицинских и социальных услуг вне очереди.

«Такие законы есть в 26 регионах. Однако у всех меры поддержки разные — например, где-то выплат нет совсем. Хоть 1,5 тысячи — это совсем небольшая сумма — я считаю, что у нас ее детям войны выплачивать должны обязательно», - сообщил Роман Владимирович на своей страничке в соцсетях.

Если депутаты поддержат инициативу главы региона и Дума примет закон, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
И.о. главы Курска назначен Николай Цыбин
Роман Старовойт встретился с депутатами курского горсобрания
В Курске начались дорожные работы
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
В Курской области прошел экологический квест
Под Курском сгорели два дома
Под Курском нашли мины времен Великой Отечественной
На железнодорожном вокзале Курска пройдут учения
В Курске пройдет Всероссийский фестиваль театральных мастерских
В Курской области инвалид по онкологии требует лекарств через суд
Курская рапиристка стала лучшей а турнире серии Гран-при
21 мая куряне смогут измерить давление и узнать свой вес
В Курске откроется выставка работ Дейнеки
Житель Курской области обнаружил в своем доме тайники с наркотиками
В усадьбе Фета состоялся концерт
Под Курском прошла "Соловьиная ночь"
В Курске начался отлов собак
Школу олимпийского резерва в Курске приведут в порядок
Молодая мама из Курска борется за звание "Улыбка Вселенная 2020"
Курский пенсионер перевел липовому внуку 45 тысяч
В Курской области в ДТП пострадали 50 детей