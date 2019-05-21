2019-05-21T09:55:41+03:00
Происшествия

Под Курском сгорели два дома

Пожар произошел в Судже
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и восемь единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 16 человек и восемь единиц техникиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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20 мая в 15:40 в «Службу спасения - 112» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого доме в поселке Суджа Суджанского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 42 Суджанского района, отдельный пост Спальное, ДПК ООО «Агросил», полиция, скорая и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 15:47, ликвидировали полностью в 15:57. В жилом деревянном доме размерами 15 на 15 метров обрушилась кровля, огонь повредил потолочное перекрытие и стены. В рядом расположенном нежилом шлакоблочном доме размерами 10 на 8 метров сгорела кровля и мансарда по всей площади. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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