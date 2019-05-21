2019-05-21T08:58:39+03:00
Происшествия

Под Курском нашли мины времен Великой Отечественной

Опасные находки обнаружили сразу в двух районах области
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщения на пульт МЧС поступили из двух населенных пунктовСообщения на пульт МЧС поступили из двух населенных пунктовФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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20 мая на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поселке Поныри Поныровского района.

На место были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Обнаружена минометная мина 76 мм.

В тот же день на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне Никитское Черемисиновского района. Здесь нашли минометную мину 81 мм и четыре минометных мины 50 мм.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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