На железнодорожном вокзале Курска пройдут учения
Курян просят соблюдать спокойствие
Перекрытие движения общественного транспорта не планируетсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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22 мая в первой половине дня в районе железнодорожного вокзала и в завокзальной части города Курска пройдут тактико-специальные учения силовых структур по пресечению условного террористического акта на объектах железнодорожного транспорта. В мероприятии будет задействована боевая и специальная техника.
Курян просят соблюдать спокойствие. Перекрытие движения общественного транспорта не планируется, сообщили в Администрации города Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU