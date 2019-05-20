2019-05-20T18:15:03+03:00
Общество

На железнодорожном вокзале Курска пройдут учения

Курян просят соблюдать спокойствие
Яна ШЕЛЕСТ
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Перекрытие движения общественного транспорта не планируетсяПерекрытие движения общественного транспорта не планируетсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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22 мая в первой половине дня в районе железнодорожного вокзала и в завокзальной части города Курска пройдут тактико-специальные учения силовых структур по пресечению условного террористического акта на объектах железнодорожного транспорта. В мероприятии будет задействована боевая и специальная техника.

Курян просят соблюдать спокойствие. Перекрытие движения общественного транспорта не планируется, сообщили в Администрации города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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