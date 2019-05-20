В Курске пройдет Всероссийский фестиваль театральных мастерских
21 мая в Курске продолжится Всероссийский фестиваль студенческих и молодежных театральных мастерских «Щепкин – ФЕСТ», посвященный памяти Михаила Щепкина.
В рамках мероприятия студенческие и молодежные театральные мастерские из Курска, Белгорода, Орла и Воронежа на сцене Курского драматического театра им. А.С.Пушкина представят зрителю театральные постановки.
Программа фестиваля
21 мая
10:00. Спектакль «Винни-Пух и все, все, все!» Ю. Алексин по мотивам А. Милна. Учебный театр «Диагональ» (Курский государственный университет).
12:00. Пластический спектакль «Uno» по роману Габриеля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Авторский независимый театр «Спичка» (г. Белгород).
15:00. Музыкальная сказка для детей и взрослых. Студенты театрального факультета Воронежского Государственного института искусств
19:00. Спектакль «Записки сумасшедшего», Н.В. Гоголь. Студенческий театр «Гастион» (Курский государственный университет).
По итогам фестиваля участники будут награждены дипломами и призами.
Вход на спектакли свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU