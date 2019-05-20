В Курске пройдет Всероссийский фестиваль театральных мастерских

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-20T16:51:49+03:00

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21 мая в Курске продолжится Всероссийский фестиваль студенческих и молодежных театральных мастерских «Щепкин – ФЕСТ», посвященный памяти Михаила Щепкина.

В рамках мероприятия студенческие и молодежные театральные мастерские из Курска, Белгорода, Орла и Воронежа на сцене Курского драматического театра им. А.С.Пушкина представят зрителю театральные постановки.

Программа фестиваля

21 мая

10:00. Спектакль «Винни-Пух и все, все, все!» Ю. Алексин по мотивам А. Милна. Учебный театр «Диагональ» (Курский государственный университет).

12:00. Пластический спектакль «Uno» по роману Габриеля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Авторский независимый театр «Спичка» (г. Белгород).

15:00. Музыкальная сказка для детей и взрослых. Студенты театрального факультета Воронежского Государственного института искусств

19:00. Спектакль «Записки сумасшедшего», Н.В. Гоголь. Студенческий театр «Гастион» (Курский государственный университет).

По итогам фестиваля участники будут награждены дипломами и призами.

Вход на спектакли свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU