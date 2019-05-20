В Курской области инвалид по онкологии требует лекарств через суд

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-20T16:44:49+03:00

В аптеке уже два месяца не могут обслужить бесплатный рецепт

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В прокуратуру Медвенского района обратился сельский житель по вопросу нарушения его прав на обеспечение лекарственными препаратами.

По закону право на получение государственной социальной помощи имеют инвалиды. В состав предоставляемого им набора социальных услуг включается обеспечение необходимыми лекарственными препаратами по рецептам.

Как показала проверка, заявитель - инвалид второй группы в связи с онкологическим заболеванием, включен в федеральный регистр льготников и получает лекарственные препараты в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Врач ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» выписал пациенту два рецепта на получение за счет средств федерального бюджета лекарства, которое ему необходимо по жизненным показаниям. Выписанные рецепты мужчина сдал в филиал аптеки ОАО «Курская фармация» в марте и апреле 2019 года. Однако в течение двух месяцев необходимые препараты ему не выданы.

Прокурор Медвенского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать ОАО «Курская фармация» и Комитет здравоохранения Курской области обеспечить мужчину лекарственным препаратом по рецептам врача на бесплатной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU