21 мая куряне смогут измерить давление и узнать свой вес
Акция пройдет в Мегагринне
Медработники готовы принять всех желающихФото: Из архива "КП"
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21 мая в с 13.00 до 15.30 в курском Мегагринне на Карла Маркса, 68 куряне и гости города смогут бесплатно измерить давление, рост и вес, узнать индекс массы тела, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.
Медработники оценят состояние сердечно-сосудистой системы, состояние легких, выявят факторы риска заболеваемости.
Врачи и медсестры мобильной бригады Центра здоровья Курской горбольницы № 6, волонтеры старшекурсники КГМУ готовы принять всех желающих оценить состояние своего здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU