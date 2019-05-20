2019-05-20T16:01:27+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка работ Дейнеки

Отдельный зал посвящен мультимедийным материалам
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне и гости города увидят полотна известного мастераКуряне и гости города увидят полотна известного мастераФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курян приглашают на открытие выставки. 22 мая в 10.30 в Курской государственной картинной галерее им. А.А.Дейнеки (г. Курск, ул. Радищева, 85, помещ. 1, выставочный зал) состоится торжественное открытие юбилейной выставки «Дейнека. Дата».

На выставке будет представлена большая часть живописного собрания работ Дейнеки из курской галереи, графические листы разных периодов, скульптура. Отдельный зал посвящен мультимедийным материалам и исследованию композиционных решений Александра Дейнеки в рамках многолетнего проекта галереи «ЭТОНЕМАЛЕВИЧ».

В зале будут продемонстрированы фильм-коллаж о фрагментах графического наследия художника, полемический фильм-рассуждение о творчестве Дейнеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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