Житель Курской области обнаружил в своем доме тайники с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-20T16:02:15+03:00

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Курянин приехал в свой дом в Хомутовском районе, используемый под дачу. После долгого отсутствия он стал передвигать мебель и случайно наткнулся на расфасованные порции растительных наркотиков. Мужчина сразу позвонил в полицию.

Прибывшие оперативники на заднем дворе за высокими растениями обнаружили высаженную коноплю. Хозяин вспомнил, что в прошлом году разрешил две недели пожить в доме своему дальнему родственнику.

За это время он успел оборудовать делянку, скрыв ее от посторонних глаз. Урожай собрать не успел, так как был задержан уже в другом населенном пункте и осужден за незаконный оборот наркотиков. По вновь выявленному факту назначили проверка, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU