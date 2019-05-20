Житель Курской области обнаружил в своем доме тайники с наркотиками
Курянин приехал в свой дом в Хомутовском районе, используемый под дачу. После долгого отсутствия он стал передвигать мебель и случайно наткнулся на расфасованные порции растительных наркотиков. Мужчина сразу позвонил в полицию.
Прибывшие оперативники на заднем дворе за высокими растениями обнаружили высаженную коноплю. Хозяин вспомнил, что в прошлом году разрешил две недели пожить в доме своему дальнему родственнику.
За это время он успел оборудовать делянку, скрыв ее от посторонних глаз. Урожай собрать не успел, так как был задержан уже в другом населенном пункте и осужден за незаконный оборот наркотиков. По вновь выявленному факту назначили проверка, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU