В усадьбе Фета состоялся концерт

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-20T15:10:58+03:00

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Концерт классической музыки прошел в усадьбе Афанасия Фета в Курском районе.

Звучали музыка и стихиФото: Светлана ВОЛКОВА

Исполнением известных произведений открылась акция "Соловьиная ночь", ставшая уже традиционной.

Зал был полонФото: Светлана ВОЛКОВА

Курская усадьба поэта Афанасия Фета пережила несколько лет назад глобальную реконструкцию. Фактически усадьба была восстановлена заново по фото 1916 года. Помимо собственно дома поэта восстановили и старинную конюшню, которая была расположена рядом с хозпостройками. Только теперь в "конюшне" расположен концертный зал и сцена. Здесь же можно приобрести сувениры на память о посещении усадьбы.

Посещение усадьбы поэта - это всегда праздникФото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт прошел с аншлагом. Артисты курской филармонии и воспитанники курских школ искусств исполнили произведения различных жанров, которые были объединены темой весны.

Концерт в рамках проекта "Соловьиная ночь".

ИСТОЧНИК KP.RU