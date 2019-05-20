В усадьбе Фета состоялся концерт
Концерт классической музыки прошел в усадьбе Афанасия Фета в Курском районе.
Звучали музыка и стихиФото: Светлана ВОЛКОВА
Исполнением известных произведений открылась акция "Соловьиная ночь", ставшая уже традиционной.
Зал был полонФото: Светлана ВОЛКОВА
Курская усадьба поэта Афанасия Фета пережила несколько лет назад глобальную реконструкцию. Фактически усадьба была восстановлена заново по фото 1916 года. Помимо собственно дома поэта восстановили и старинную конюшню, которая была расположена рядом с хозпостройками. Только теперь в "конюшне" расположен концертный зал и сцена. Здесь же можно приобрести сувениры на память о посещении усадьбы.
Посещение усадьбы поэта - это всегда праздникФото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт прошел с аншлагом. Артисты курской филармонии и воспитанники курских школ искусств исполнили произведения различных жанров, которые были объединены темой весны.
Концерт в рамках проекта "Соловьиная ночь".
ИСТОЧНИК KP.RU