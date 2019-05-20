Под Курском прошла "Соловьиная ночь"
В усадьбе Афанасия Фета под Курском прошло мероприятие под названием «Соловьиная ночь». Послушать соловьиные трели в стенах старинного имения, которым владел поэт Афанасий Фет в 19 веке, собралось немало желающих.
В бывшем имении до этого располагалась школаФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На нескольких концертных площадках звучали романсы и классическая музыка, были организованы прогулки на лошади и ослике, катание на лодке.
Прогулки на свежем воздухе стали частью "Соловьиной ночи"Фото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Желающие могли принять участие в мастер-классах по росписи глиняных игрушек и рисованию на воде.
В имении располагается удивительно красивый паркФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Можно было погулять в усадьбе Афанасия Фета и по территории парка, где звучали трели курских соловьев. Завершилась «Соловьиная ночь» праздничным фейерверком.
Соловьиная ночь в усадьбе Фета.
ИСТОЧНИК KP.RU