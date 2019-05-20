Под Курском прошла "Соловьиная ночь"

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-20T14:42:30+03:00

С каждым годом в имение Фета съезжается все больше гостей [фото, видео]

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В усадьбе Афанасия Фета под Курском прошло мероприятие под названием «Соловьиная ночь». Послушать соловьиные трели в стенах старинного имения, которым владел поэт Афанасий Фет в 19 веке, собралось немало желающих.

В бывшем имении до этого располагалась школаФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На нескольких концертных площадках звучали романсы и классическая музыка, были организованы прогулки на лошади и ослике, катание на лодке.

Прогулки на свежем воздухе стали частью "Соловьиной ночи"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Желающие могли принять участие в мастер-классах по росписи глиняных игрушек и рисованию на воде.

В имении располагается удивительно красивый паркФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Можно было погулять в усадьбе Афанасия Фета и по территории парка, где звучали трели курских соловьев. Завершилась «Соловьиная ночь» праздничным фейерверком.

Соловьиная ночь в усадьбе Фета.

ИСТОЧНИК KP.RU