В Курске начался отлов собак

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-20T14:31:39+03:00

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20 мая в Курске начали ловить безнадзорных животных. Отловом занимается ООО «Добрый город», помогают волонтеры КРОЗО «Право Жить».

Сегодня отловили восемь собак в районе улиц Литовской и в микрорайоне Волокно в трех дворах, где непосредственно были заявки. Часть животных доставили на передержку, а часть в ветеринарную клинику для стерилизации. Отлов продолжат завтра.

Как сообщалось ранее, в Курске сложилась довольно напряженная обстановка с отловом бродячих животных. По городу бегают стаи собак, навевая ужас на горожан. 11 февраля комитет ЖКХ Курска провел аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных в 2019 году. Победителем конкурса стала белгородская специализированная организация ООО «ЭкоСервис».

От участия в аукционе из-за технических неполадок отстранили предпринимателя-зоозащитника Дато Папуашвили. Он обратился в антимонопольный комитет. Результаты тендера отменили, повторный конкурс выиграл зоозащитник. С ним заключили договор, но ситуация с отловом бродячих животных в Курске так и не изменилась.

На прошлой неделе контракт с индивидуальным предпринимателем Дато Папуашвили был расторгнут из-за его бездеятельности. Николай Цыбин, исполняющий обязанности главы города рассказал, что в мэрии нашли выход из данной ситуации, и отлов начнется с сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU