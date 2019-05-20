Школу олимпийского резерва в Курске приведут в порядок

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-20T13:42:39+03:00

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19 мая врио губернатора Роман Старовойт вместе с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым посетили областную спортивную школу олимпийского резерва, в которой занимаются юные гимнасты. Также в ней функционируют отделения дзюдо, спортивной борьбы, регби и парашютного спорта. Всего подготовку в школе проходят почти 700 воспитанников.

После показательных выступлений гимнастов глава региона сообщил, что на ремонт и оснащение школы выделят из областного бюджета 57 миллионов рублей. Ремонтные работы планируется завершить в следующем году. Также принято решение о покупке автобуса для спортсменов.

Алексей Немов пообещал юным спортсменам и их родителям, что вернется в Курск со своими коллегами и проведет большой мастер-класс для воспитанников школы. Таким образом планируется сделать полную перезагрузку курской спортивной гимнастики.

ИСТОЧНИК KP.RU