2019-05-20T13:10:37+03:00
Звезды

Молодая мама из Курска борется за звание "Улыбка Вселенная 2020"

Алина Невежина прошла в четвретьфинал
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Фото с сайта конкурсаФото с сайта конкурсаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Международный конкурс «Улыбка Вселенная» — это социально-значимый конкурс красоты для "мамочек". В нем могут принимать участие замужние или разведенные женщины от 23 до 45 лет, имеющие не менее одного ребенка. Именно так позиционируют конкурс его организаторы.

В конкурсе могут принимать участие женщины из любой страны мира. Не имеет значения и социальный статус участниц. Главное требование - желание продемонстрировать свою ослепительную улыбку всему миру.

Курск в этот раз на конкурсе представляет 31-летняя Алина Невежина. Алина работает менеджером в коммерческой фирме и воспитывает сына.

Финал международного конкурса «Улыбка Вселенная 2020» пройдет осенью 2019 года в столице. В финале встретятся 12-15 женщин из разных стран мира. Как заявляют организаторы, сейчас в отборочных турах конкурса принимают участие мамы из более чем 20 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школу олимпийского резерва в Курске приведут в порядок
Курский пенсионер перевел липовому внуку 45 тысяч
В Курской области в ДТП пострадали 50 детей
В курский музей археологии передали ценные артефакты
В Курске откроются бесплатные уличные секции для детей
В Курске на Щепкина в жилом доме произошел пожар
В Курске прошли соревнования по скандинавской ходьбе
В Курске прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Курской области при столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадали люди
Из-за неотложных работ жители Курска останутся без газа
Третий электробус прибыл в Курск
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
На курских пляжах будут дежурить почти сто обученных спасателей
Смертельное ДТП под Курском: иномарка попала под фуру
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
Роман Старовойт попросил курян потерпеть
Под Курском прошел тест-драйв сельхозтехники
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
Отлавливать бродячих собак в Курске начнут с понедельника
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
В Курске у драмтеатра появится музыкальный фонтан
Курский рецидивист украл из ломбарда телефон
Роман Старовойт побывал в Кореневском районе