Молодая мама из Курска борется за звание "Улыбка Вселенная 2020"

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-20T13:10:37+03:00

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Международный конкурс «Улыбка Вселенная» — это социально-значимый конкурс красоты для "мамочек". В нем могут принимать участие замужние или разведенные женщины от 23 до 45 лет, имеющие не менее одного ребенка. Именно так позиционируют конкурс его организаторы.

В конкурсе могут принимать участие женщины из любой страны мира. Не имеет значения и социальный статус участниц. Главное требование - желание продемонстрировать свою ослепительную улыбку всему миру.

Курск в этот раз на конкурсе представляет 31-летняя Алина Невежина. Алина работает менеджером в коммерческой фирме и воспитывает сына.

Финал международного конкурса «Улыбка Вселенная 2020» пройдет осенью 2019 года в столице. В финале встретятся 12-15 женщин из разных стран мира. Как заявляют организаторы, сейчас в отборочных турах конкурса принимают участие мамы из более чем 20 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU