2019-05-20T12:56:10+03:00
Происшествия

Курский пенсионер перевел липовому внуку 45 тысяч

Родственник сообщил о «денежных проблемах» по телефону
Яна ШЕЛЕСТ
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Неизвестные выманили у пенсионера 45 тысяч рублейНеизвестные выманили у пенсионера 45 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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В дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» обратился 77-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные выманили у него 45 тысяч рублей. На мобильный пенсионера поступил звонок. Звонивший представился внуком и сообщил, что у него возникли проблемы и нужны деньги.

Голос звонившего был очень похож на голос родственника. «Внук» попросил его выручить и перевести деньги на указанный номер карты. Пенсионер деньги перевел. А потом позвонил своему настоящему внуку, чтобы удостовериться в том, что деньги дошли. Обман вскрылся.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают не доверять подозрительным телефонным звонкам и не впадать в панику от услышанного. Следует лично связаться с родственником и убедиться в достоверности полученных сведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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