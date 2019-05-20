В Курской области в ДТП пострадали 50 детей
За четыре месяца с участием несовершеннолетних произошло 48 ДТП
С 20 мая по 7 июня пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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За четыре месяца 4 месяцев 2019 года в Курской области произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 50 несовершеннолетних получили ранения, погибших детей нет. По вине детей зарегистрировано 12 ДТП, 12 - получили ранения.
Во время школьных каникул количество ДТП с участием несовершеннолетних существенно увеличивается. Поэтому в период с 20 мая по 7 июня в Курской области пройдет традиционное профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», сообщили в региональном УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU