В курский музей археологии передали ценные артефакты
Экспонаты можно увидеть на выставке «Золото гуннов»
Фото: Курский государственный областной музей археологии ВКФото: Соцсети
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Фонды Курского государственного областного музея археологии пополнились новыми артефактами, найденными на территории региона.
Научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш передал музею золотую подвеску-лунницу и серебряную застежку-фибулу, обтянутую золотой фольгой и украшенную гранатовыми вставками конца IV-V веков.
Увидеть новые экспонаты можно на на постоянной выставке «Золото гуннов».
ИСТОЧНИК KP.RU