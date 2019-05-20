2019-05-20T11:34:41+03:00
Звезды

В курский музей археологии передали ценные артефакты

Экспонаты можно увидеть на выставке «Золото гуннов»
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Курский государственный областной музей археологии ВКФото: Курский государственный областной музей археологии ВКФото: Соцсети
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Фонды Курского государственного областного музея археологии пополнились новыми артефактами, найденными на территории региона.

Научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш передал музею золотую подвеску-лунницу и серебряную застежку-фибулу, обтянутую золотой фольгой и украшенную гранатовыми вставками конца IV-V веков.

Увидеть новые экспонаты можно на на постоянной выставке «Золото гуннов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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