В Курске откроются бесплатные уличные секции для детей
Школьники, оставшиеся на каникулах в городе, смогут проводить на них время
Бесплатные спортивные уличные секции будут работать летом для детей на различных площадках города
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18 мая в Курске на площади перед цирком открылся фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Детский спорт». Дети, оставшиеся на каникулах в городе, могут создавать свои дворовые команды, играть в футбол, а потом участвовать в региональном турнире. Его победителей ждет достойная награда.
На открытии фестиваля куряне понаблюдали за игрой баскетбольного клуба «Русичи», поболели за юных футболистов, полюбоваться велотриалом и поучились играть в бадминтон. Бесплатные спортивные уличные секции будут работать летом для детей на различных площадках города.
ИСТОЧНИК KP.RU