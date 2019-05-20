В Курске откроются бесплатные уличные секции для детей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-20T10:59:54+03:00

Школьники, оставшиеся на каникулах в городе, смогут проводить на них время

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18 мая в Курске на площади перед цирком открылся фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Детский спорт». Дети, оставшиеся на каникулах в городе, могут создавать свои дворовые команды, играть в футбол, а потом участвовать в региональном турнире. Его победителей ждет достойная награда.

На открытии фестиваля куряне понаблюдали за игрой баскетбольного клуба «Русичи», поболели за юных футболистов, полюбоваться велотриалом и поучились играть в бадминтон. Бесплатные спортивные уличные секции будут работать летом для детей на различных площадках города.

ИСТОЧНИК KP.RU