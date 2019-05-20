В Курске на Щепкина в жилом доме произошел пожар

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-20T10:19:13+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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20 мая в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Щепкина в Курске. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 4, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 08:04, ликвидировано в 08:07. В результате пожара в жилом доме размером 8х8 метров обгорел матрас. К счастью, никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человека и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU