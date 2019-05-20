2019-05-20T09:54:45+03:00
Спорт

В Курске прошли соревнования по скандинавской ходьбе

Турнир «Курский соловей» состоялся на стадионе «Трудовые резервы»
Яна ШЕЛЕСТ
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На дистанцию вышли шесть групп – мужчины и женщины в трех возрастных категорияхНа дистанцию вышли шесть групп – мужчины и женщины в трех возрастных категориях
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19 мая в Курске на стадионе «Трудовые резервы» прошел первый турнир «Курский соловей» по северной (скандинавской) ходьбе). В нем приняли участие порядка 50 человек из Курской области, также любители из Москвы и Подмосковья, Твери и Нижнего Новгорода.

На дистанцию вышли шесть групп – мужчины и женщины в трех возрастных категориях. Участники стартовали одновременно на дистанции пять километров (12 с половиной кругов). Судьи оценивали спортсменов по времени и технике, за нарушение последней начислялись штрафы.

Курская область стала первой в стране, где организовали соревнования по северной ходьбе после ее включения во Всероссийский реестр. В марте соответствующее поручение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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