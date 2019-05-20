В Курске прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
19 мая Курск впервые присоединился к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», объединившему бегунов из 19 городов страны. Около тысячи курян стартовали с Театральной площади. Маршрут проходил по центральным улицам города и был разбит на четыре дистанции – 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.
На дистанцию 21,1 км вышел и Роман Старовойт вместе с олимпийскими чемпионами Дмитрием Малышко, Алексеем Петуховым и Александром Легковым.
«Среди городов с населением меньше миллиона в Курске пробежало наибольшее число участников. Мне, кажется, дебют очень неплохой, - отметил глава региона.
Взносы, полученные от участников ««ЗаБега», перечислили в фонд благотворительного марафона «Мир дестства». 130 тысяч рублей пойдут на помощь семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Каждый финишировавший получил уникальную медаль. Отдельный комплект наград был предусмотрен за призовые места. На полумарафоне лучший результат показал Виктор Угаров, одолевший дистанцию за 1 час 08 минут 05,17 секунды. Среди женщин эту дистанцию быстрее всех пробежала Кристина Угарова - 1 час 27минут 10,13 секунды.
Победителями на десятикилометровой дистанции стали Олег Родин (00.39.20.01) и Екатерина Купина (00.40.51.88). На дистанции 5 км среди мужчин лучший результат у Антона Купина (00.18.42.65). Среди женщин – у Юлии Николаевой (00.21.35.36).
Два километра первыми преодолели Илья Степкин (00.07.07.30) и Олеся Ряднова (00.07.15.85). Среди детей на этой дистанции победителями стали Николай Глотов (00.06.27.78) и Полина Буканова (00.07.29.17).
ИСТОЧНИК KP.RU