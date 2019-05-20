2019-05-20T09:29:17+03:00
Спорт

В Курске прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В нем приняли участие около тысячи человек
Яна ШЕЛЕСТ
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На дистанцию 21,1 км вышел и Роман СтаровойтНа дистанцию 21,1 км вышел и Роман Старовойт
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19 мая Курск впервые присоединился к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», объединившему бегунов из 19 городов страны. Около тысячи курян стартовали с Театральной площади. Маршрут проходил по центральным улицам города и был разбит на четыре дистанции – 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.

На дистанцию 21,1 км вышел и Роман Старовойт вместе с олимпийскими чемпионами Дмитрием Малышко, Алексеем Петуховым и Александром Легковым.

«Среди городов с населением меньше миллиона в Курске пробежало наибольшее число участников. Мне, кажется, дебют очень неплохой, - отметил глава региона.

Взносы, полученные от участников ««ЗаБега», перечислили в фонд благотворительного марафона «Мир дестства». 130 тысяч рублей пойдут на помощь семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Каждый финишировавший получил уникальную медаль. Отдельный комплект наград был предусмотрен за призовые места. На полумарафоне лучший результат показал Виктор Угаров, одолевший дистанцию за 1 час 08 минут 05,17 секунды. Среди женщин эту дистанцию быстрее всех пробежала Кристина Угарова - 1 час 27минут 10,13 секунды.

Победителями на десятикилометровой дистанции стали Олег Родин (00.39.20.01) и Екатерина Купина (00.40.51.88). На дистанции 5 км среди мужчин лучший результат у Антона Купина (00.18.42.65). Среди женщин – у Юлии Николаевой (00.21.35.36).

Два километра первыми преодолели Илья Степкин (00.07.07.30) и Олеся Ряднова (00.07.15.85). Среди детей на этой дистанции победителями стали Николай Глотов (00.06.27.78) и Полина Буканова (00.07.29.17).

ИСТОЧНИК KP.RU

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