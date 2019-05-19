В Курской области при столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадали люди

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-19T15:15:54+03:00

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Сообщение о ДТП поступило спасателям 18 мая в 19:54. Вблизи поселка Вишневка Щигровского района столкнулись «Рено Дастер» и «ВАЗ 21099». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области, на место отправились пожарные, сотрудники ГИБДД, работники скорой помощи. На месте выяснилось, что среди водителей и пассажиров «Рено» и «девяносто девятой», есть пострадавшие. Их состояние уточняется.

Спасатели просят всех автомобилистов, быть внимательными и осторожными. В случае беды звоните по номеру вызова экстренных служб – «112». Также работает единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области - 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU