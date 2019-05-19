Из-за неотложных работ жители Курска останутся без газа
В Курске из-за неотложных ремонтных работ на газопроводе среднего давления по проспекту Ленинского Комсомола введут ограничения. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, 22 мая с 9 часов утра и до 21.00 подачу газа прекратят жителям следующих улиц Курска:
Объездная, 4; проспект Ленинского Комсомола, Менделеева, Юности, Присеймская, Солнечная, Ясная, 1-й, 2-й Ясные пер., Крюкова, 1-й, 2-й, 3-й Промышленные переулки, 1-я - 4-я Гуторовская, Гуторовская, Родниковая, СНТ Весна -1,2,3, 1-я - 4-я Лесная, Лесной проезд, 1-я - 3-я Цветовская, Цветовский пер., Городская, 1-я - 6-я Поселковая, Искристая, Изумрудная, Трубная, Фруктовая, Аллейная, 1-я, 2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Раздольная, Раздольный пер., 1-я, 2-я Огородная, Кольцевая, Придорожная, п. Аккумулятор, Широкая, 1-я, 2-я Ольховская, 1-й - 8-й Ольховские переулки, Ольховский проезд, Льговский переулок, Полянская, Новофабричная, Фабричная, Фабричный переулок, 2-й, 3-й Фабричный переулки, Новогаражная, Энергетиков, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, 1-я Ламоновская, Харьковская, Белгородская, Обоянская, Краснополянская, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, Элеваторный проезд, 1-й - 3-й Краснополянские переулки, 1-й, 2-й Парковые переулки.
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