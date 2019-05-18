На курских пляжах будут дежурить почти сто обученных спасателей

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-18T13:09:08+03:00

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В Курской области продолжается подготовка к купальному сезону. Порядка 40 человек, которые на период купального сезона станут спасателями на официальных пляжах Курской области, с 13 мая проходят специальный курс обучения на базе Учебно-методического центра по ГО ЧС Курской области и Центра ГИМС регионального управления МЧС России.

Как правило, на обучение людей направляют главы муниципалитетов и собственники пляжей. Подготовленные к спасению людей и оказанию первой медицинской помощи спасатели - условие обязательное для открытия пляжа. Стоит отметить, что обучение проходят только впервые назначенные на эту должность, а также спасатели пляжей, у которых закончился срок действия специального удостоверения, которое действительно от 1 до 3 лет, и зависит от программы обучения.

На днях специалисты завершили подготовку первой группы из 11 человек. На первом этапе преподаватели учебно-методического центра рассказали будущим спасателям о мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах и правилах и приемах оказания первой помощи, наглядно продемонстрировав их на специальных манекенах.

- Программа обучения рассчитана на 18 часов, - говорит преподаватель УМЦ по ГО ЧС Курской области Олег Дроздов. – Это и теоретические занятия и, безусловно, практика, в том числе и на базе Центра ГИМС ГУ МЧС России по Курской области. По итогам мы принимаем зачеты и выдаем удостоверения, которые предоставляют допуск для дежурства на водных объектах.

На практических занятиях инспекторы ГИМС рассказали о том, как использовать маломерное судно при оказании помощи терпящим бедствие на воде, а также объяснили правила применения спасательного круга и конца Александрова. Предоставили будущим спасателям и возможность потренироваться в практической отработке этих навыков.

- За последние годы на пляжах Курской области не зафиксировано ни одного случая гибели людей, – поясняет заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области Александр Филаткин.

Всего же на официальных пляжах Курской области в купальный сезон ежедневно будут дежурить около ста обученных спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU