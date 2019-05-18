Смертельное ДТП под Курском: иномарка попала под фуру
Сообщение о ДТП поступило в семь часов утра 18 мая на номер «Службы спасения - 112» Курской области. Авария произошла вблизи райцентра Фатеж Фатежского района. По информации очевидцев здесь в 6.15 утра лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Хендай Тусан и грузовая фура «Вольво». Легковушка ехала из Москвы в Курск, а фура во встречном направлении. По предварительным данным в ДТП погибли три человека, которые находились в иномарке.
Фото с места ДТП
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 45 Фатежского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.
Страшная авария произошла под Фатежом
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.
Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU