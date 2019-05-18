Смертельное ДТП под Курском: иномарка попала под фуру

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-18T10:54:47+03:00

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Сообщение о ДТП поступило в семь часов утра 18 мая на номер «Службы спасения - 112» Курской области. Авария произошла вблизи райцентра Фатеж Фатежского района. По информации очевидцев здесь в 6.15 утра лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Хендай Тусан и грузовая фура «Вольво». Легковушка ехала из Москвы в Курск, а фура во встречном направлении. По предварительным данным в ДТП погибли три человека, которые находились в иномарке.

Фото с места ДТП

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 45 Фатежского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Страшная авария произошла под Фатежом

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU