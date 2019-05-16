Курян приглашают послушать "Краски джаза"
Заслуженный деятель искусств России Леонид Винцкевич, музыкант-просветитель, чье имя внесено в Международную энциклопедию артистов джаза, в энциклопедию «Эстрада России. ХХ век. Лексикон» Фейертага, представляет новую джазовую программу.
В концерте принимает участие ансамбль «Новое искусство». Специальный гость – Петр Востоков (труба).
Петр Востоков окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных, выпускник русско-американского образовательного проекта «Open World-2006», участник «Lionel Hampton International Jazz Festival» в США. Лауреат До#Дж (2007) и «Новое Поколение» (2010). Востоков был участником многих столичных джазовых коллективов, в том числе Биг-бэнда Игоря Бутмана и камерного оркестра им. Олега Лундстрема. Он играл с «Академик-Бэнд» Анатолия Кролла, в «Арсенале» Алексея Козлова, с ансамблями Вагифа Садыхова, Ивана Фармаковского и Виктора Епонешникова. На сегодняшний день Петр Востоков преподает класс трубы в академии им. Гнесиных на эстрадно-джазовой кафедре.
21 мая 2019
Большая сцена концертного зала «Свиридовский» (ул. Сонина, 4)
Начало концертов в 19:00
Справки по телефонам 58-81-14 и 51-00-81
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