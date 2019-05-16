Под Курском от урагана пострадали две многоэтажки и частные дома

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-16T13:01:47+03:00

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В ходе рабочей поездки в Рыльск врио губернатора встретился с местными жителями, пострадавшими от последствий урагана. Серьезная ситуация в многоквартирных домах на улицах Ворошилова, 76 и Розы Люксембург, 62, сообщили в администрации региона.

В результате разгула стихии необходима замена всей кровли и деревянных конструкций. К ремонту уже приступила подрядная организация «Газстройкомплект». Завершить работы предполагается в течение трех недель, отметили в обладминистрации. Также пострадали некоторые частные дома, сумму ущерба устанавливают. Финансовую поддержку владельцам обещают оказать из внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU