2019-05-16T13:01:47+03:00
Происшествия

Под Курском от урагана пострадали две многоэтажки и частные дома

Стихия оставила людей без крыши над головой
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пострадавшие куряне получат финподдержкуПострадавшие куряне получат финподдержкуФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В ходе рабочей поездки в Рыльск врио губернатора встретился с местными жителями, пострадавшими от последствий урагана. Серьезная ситуация в многоквартирных домах на улицах Ворошилова, 76 и Розы Люксембург, 62, сообщили в администрации региона.

В результате разгула стихии необходима замена всей кровли и деревянных конструкций. К ремонту уже приступила подрядная организация «Газстройкомплект». Завершить работы предполагается в течение трех недель, отметили в обладминистрации. Также пострадали некоторые частные дома, сумму ущерба устанавливают. Финансовую поддержку владельцам обещают оказать из внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают послушать "Краски джаза"
Под Курском открыли ФОК
В Курске водитель «Вольво» наехала на 13-летнего подростка
Под Курском сгорел дом
На границе Курской и Орловской области столкнулись большегрузы
В Курской области проходит марафон «Семья, опаленная войной»
Под Курском «Нива» столкнулась с тепловозом
В Курске до вечера отключили воду
Курская прокуратура борется с продажей неодимовых магнитов и электроудочек
В Курске пройдут соревнования по спортивному ориентированию
В Курске медсестра украла у пациента телефон
19 мая в Курске перекроют движение
Курскую школьницу осудили за распространение наркотиков
Под Курском пройдет фестиваль гончарного творчества
В полночь под Курском сгорел дом
Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками
В Курской области пройдут два крупнейших в России крестных хода
Ситуация с отловом бродячих животных в Курске остается напряженной
Под Курском от памятника советским солдатам отвалилась рука
В Курске на продавщицу павильона напал мужчина с ножом
16 мая часть Курска останется без воды
В льготных автобусах Курска повысилась плата за проезд