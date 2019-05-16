Под Курском открыли ФОК
Местные жители смогут заниматься здесь различными видами спорта
Проект был доработан с учетом пожеланий местных жителейФото: предоставлено пресс-службой
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В Рыльске открыт физкультурно-оздоровительный комплекс.
Первоначальный проект был доработан, учитывая пожелания жителей Рыльска. Объект занимает два этажа и 2500 квадратных метров. На первом этаже расположили большой спортивный зал с площадками для игровых видов спорта. Также оборудован полноценный борцовский зал, где проводят тренировки секции бокса, дзюдо, боевого самбо и рукопашного боя.
В рамках программы в Курской области уже построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов, 114 спортивных площадок и конноспортивная школа в областном центре
ИСТОЧНИК KP.RU