Под Курском сгорел дом

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-16T12:34:18+03:00

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В 22:17 15 мая на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Михайловка Советского района.

На место происшествия выезжали пожарные 40 ПЧ Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС по прибытии в 22:37 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 22:43, ликвидирован в 22:48. Пострадавших нет.

В результате пожара в жилом доме размером 12 на 14 метров выгорела комната размером 20 квадратов, сгорело потолочное перекрытие закопчены стены и потолок на всей площади дома.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU