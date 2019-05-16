На границе Курской и Орловской области столкнулись большегрузы

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-16T11:02:17+03:00

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15 мая ночью на границе Орловской и Курской областей на трассе М2 «Крым» произошло массовое ДТПс грузовиками. Водитель рефрижератора «ГАЗ» ехал по трассе со стороны Курска в сторону Орла.

В районе 456 километра машина столкнулась с «КамАЗом» с полуприцепом, который ехал по встречной полосе. От удара тот врезался в «Мерседес». Машина перевернулась..

В результате ДТП водитель «КамАЗа» получил травмы, с которыми был госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили "КП" в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU