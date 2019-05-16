2019-05-16T10:29:16+03:00
Общество

В Курской области проходит марафон «Семья, опаленная войной»

Акция посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области будут чествовать супружеские пары ветеранов ВОВВ Курской области будут чествовать супружеские пары ветеранов ВОВ
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15 мая в Концертно-творческом центре «Звездный» стартовал марафон «Семья, опаленная войной», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принял участие и Роман Старовойт.

Глава региона поздравил с Международным Днем семьи супружеские пары, прожившие в любви и согласии более 50 лет. Особые слова благодарности врио губернатора адресовал семьям ветеранов Великой Отечественной войны, которые пронесли любовь и верность через тяготы и лишения военного времени, вместе восстанавливали из руин страну, воспитывали детей и внуков.

В рамках марафона в Курской области будут чествовать супружеские пары ветеранов ВОВ, детей фронтовиков и тружеников тыла, заключивших брак в послевоенное время и являющихся эталоном крепкой семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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