2019-05-16T09:38:18+03:00
Происшествия

Под Курском «Нива» столкнулась с тепловозом

ДТП произошло в Касторенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В результате ДТП пострадавших нетВ результате ДТП пострадавших нетФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

15 мая в 18:45 в «Службу спасения» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом железнодорожном переезде в поселке Олымский Касторенского района.

Тепловоз грузового поезда столкнулся с автомобилем «Нива». На место происшествия были направлены спасатели и УГИБДД по Курской области. В результате ДТП пострадавших нет.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают послушать "Краски джаза"
Под Курском от урагана пострадали две многоэтажки и частные дома
Под Курском открыли ФОК
В Курске водитель «Вольво» наехала на 13-летнего подростка
Под Курском сгорел дом
На границе Курской и Орловской области столкнулись большегрузы
В Курской области проходит марафон «Семья, опаленная войной»
В Курске до вечера отключили воду
Курская прокуратура борется с продажей неодимовых магнитов и электроудочек
В Курске пройдут соревнования по спортивному ориентированию
В Курске медсестра украла у пациента телефон
19 мая в Курске перекроют движение
Курскую школьницу осудили за распространение наркотиков
Под Курском пройдет фестиваль гончарного творчества
В полночь под Курском сгорел дом
Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками
В Курской области пройдут два крупнейших в России крестных хода
Ситуация с отловом бродячих животных в Курске остается напряженной
Под Курском от памятника советским солдатам отвалилась рука
В Курске на продавщицу павильона напал мужчина с ножом
16 мая часть Курска останется без воды
В льготных автобусах Курска повысилась плата за проезд