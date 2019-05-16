Под Курском «Нива» столкнулась с тепловозом
ДТП произошло в Касторенском районе
В результате ДТП пострадавших нетФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 мая в 18:45 в «Службу спасения» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом железнодорожном переезде в поселке Олымский Касторенского района.
Тепловоз грузового поезда столкнулся с автомобилем «Нива». На место происшествия были направлены спасатели и УГИБДД по Курской области. В результате ДТП пострадавших нет.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU