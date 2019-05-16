В Курске до вечера отключили воду
В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 16 мая до 17-00 будет прекращена подача холодной воды в привокзальной и завокзальной частях Железнодорожного округа, а также ул. Малых, ул. 1-5 Стрелецкие, ул. 2-я Новоселовка и ул. Полевая, ул. Кожевенная с прилегающими.
Будет снижен напор воды в сети на улицах В. Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкая, Понизовка с прилегающими, ул. К. Либнехта, ул. Советская, ул. А.Невского, ул. Добролюбова, ул. Белинского, ул. Дружиниская, ул. Гайдара, Кр. Армии, ул. Пионеров.
Сделайте необходимый запас воды.
Справки по телефону 70-06-14. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).
ИСТОЧНИК KP.RU