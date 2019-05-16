2019-05-16T09:00:22+03:00
Происшествия

В Курске до вечера отключили воду

На некоторых улицах будет снижен напор
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курске снова отключили водуВ Курске снова отключили водуФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 16 мая до 17-00 будет прекращена подача холодной воды в привокзальной и завокзальной частях Железнодорожного округа, а также ул. Малых, ул. 1-5 Стрелецкие, ул. 2-я Новоселовка и ул. Полевая, ул. Кожевенная с прилегающими.

Будет снижен напор воды в сети на улицах В. Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкая, Понизовка с прилегающими, ул. К. Либнехта, ул. Советская, ул. А.Невского, ул. Добролюбова, ул. Белинского, ул. Дружиниская, ул. Гайдара, Кр. Армии, ул. Пионеров.

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают послушать "Краски джаза"
Под Курском от урагана пострадали две многоэтажки и частные дома
Под Курском открыли ФОК
В Курске водитель «Вольво» наехала на 13-летнего подростка
Под Курском сгорел дом
На границе Курской и Орловской области столкнулись большегрузы
В Курской области проходит марафон «Семья, опаленная войной»
Под Курском «Нива» столкнулась с тепловозом
Курская прокуратура борется с продажей неодимовых магнитов и электроудочек
В Курске пройдут соревнования по спортивному ориентированию
В Курске медсестра украла у пациента телефон
19 мая в Курске перекроют движение
Курскую школьницу осудили за распространение наркотиков
Под Курском пройдет фестиваль гончарного творчества
В полночь под Курском сгорел дом
Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками
В Курской области пройдут два крупнейших в России крестных хода
Ситуация с отловом бродячих животных в Курске остается напряженной
Под Курском от памятника советским солдатам отвалилась рука
В Курске на продавщицу павильона напал мужчина с ножом
16 мая часть Курска останется без воды
В льготных автобусах Курска повысилась плата за проезд