Курская прокуратура борется с продажей неодимовых магнитов и электроудочек

15 Май 17:45 2019-05-15T17:47:15+03:00

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Сотрудники Щигровской межрайонной прокуратуры в ходе мониторинга обнаружили сайты с информацией о продаже неодимовых магнитов. Их использование позволяет потребителю коммунальных услуг искажать показания приборов учета и не оплачивать фактически полученные услуги.

Также были установлены сайты с информацией о продаже электроудочек и водительских удостоверений. Вход на эти ресурсы осуществлялся свободно, не требовал регистрации, ознакомиться с содержанием страниц мог любой интернет-пользователь.

Щигровский межрайонный прокурор направил в суд 44 иска о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU