Курская прокуратура борется с продажей неодимовых магнитов и электроудочек
Сотрудники Щигровской межрайонной прокуратуры в ходе мониторинга обнаружили сайты с информацией о продаже неодимовых магнитов. Их использование позволяет потребителю коммунальных услуг искажать показания приборов учета и не оплачивать фактически полученные услуги.
Также были установлены сайты с информацией о продаже электроудочек и водительских удостоверений. Вход на эти ресурсы осуществлялся свободно, не требовал регистрации, ознакомиться с содержанием страниц мог любой интернет-пользователь.
Щигровский межрайонный прокурор направил в суд 44 иска о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU