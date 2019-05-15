В Курске пройдут соревнования по спортивному ориентированию

15 Май 17:12 2019-05-15T17:12:55+03:00

Заявки на участие в соревнованиях еще можно подать до 17 мая Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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18 мая в 11:45 в Мокве, на территории лагеря имени Володи Дубинина стартуют всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019». В них примут участие около тысячи человек в 16 возрастных группах.

Победители соревнований получат медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации и регионального комитета по физической культуре и спорту.

Заявки на участие в соревнованиях еще можно подать до 17 мая, мандатная комиссия работает с 10:00 до 18:00 по адресу: город Курск, улица Ленина 56-58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы»). Также можно будет зарегистрироваться 18 мая на месте проведения соревнований с 8:30 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU