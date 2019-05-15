19 мая в Курске перекроют движение

15 Май 16:44 2019-05-15T16:44:28+03:00

Парковка транспортных средств по всему маршруту полумарафона будет запрещена Фото: Из архива "КП"

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19 мая в Курске пройдет Всероссийский полумарафон «Забег. РФ». С 8.00 до 15.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по:

- Красной площади (на участке от ул. Урицкого до ул. Марата),

- ул. Ленина, ул. Марата (на участке от Красной площади до ул. Максима Горького),

- ул. Максима Горького (на участке от ул. Марата до ул. Урицкого),

- ул. Урицкого (на участке от ул. Максима Горького до Красной площади),

- площади Перекальского,

- ул. Блинова (на участке от ул. Перекальского до пер. Блинова),

- пер. Блинова;

- ул. Перекальского (на участке от пл. Перекальского до ул. Блинова) по проезжей части нечетной стороны дороги.

Одностороннее движение транспортных средств будет организовано по проезжей части четной стороны ул. Перекальского от площади Перекальского до ул. Ямская.

Парковка транспортных средств по всему маршруту полумарафона будет запрещена.

Пропуск городского пассажирского транспорта с Красной площади будет осуществляться на ул. Радищева.

Движение городского общественного транспорта на время проведения мероприятий будет организовано по ул. Урицкого, Радищева (на участке от ул. Урицкого до Московской площади), ул. Карла Маркса (на участке от Московской площади до площади Перекальского), ул. Перекальского от площади Перекальского в направлении Железнодорожного округа и в обратном направлении по ул. Ямская, Карла Маркса, Радищева со всеми установленными остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU