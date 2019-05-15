Курскую школьницу осудили за распространение наркотиков

15 Май 15:33 2019-05-15T15:33:28+03:00

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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против 17-летней школьницы, которая признана виновной в совершении сбыта и покушения на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет в значительном и крупном размере.

Как установлено в суде, девушка через Интернет получала у неустановленного по уголовному делу лица оптовую партию наркотических средств, которую должна была сбывать через тайники-закладки. На территории города ей удалось сделать 10 закладок с наркотическим средством синтетического происхождения, которые в последующем были получены наркозависимыми лицами. Некоторые из этих лиц в настоящее время осуждены за приобретения наркотических средств.

Кроме того, школьница планировала сбыть в Курске наркотическое средство в крупном размере, оптовую партию которого она приобрела в Воронеже, но была задержана, сообщили в прокуратуре.

Разделив мнение государственного обвинителя, суд с учетом признания вины подсудимой, наличия у нее несовершеннолетнего ребенка, а также того, что она беременна, дал ей три с половиной года в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU