В полночь под Курском сгорел дом

15 Май 10:03 2019-05-15T10:03:19+03:00

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В 23:37 14 мая на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Мельникова в поселке Касторное Курской области.

По данным МЧС по прибытии в 23:42 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 23:45, ликвидировано в 23:49.

В результате пожара в жилом доме сгорела кровля, закопчены стены и потолок.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU