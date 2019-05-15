В Курской области пройдут два крупнейших в России крестных хода

15 Май 08:59 2019-05-15T08:59:48+03:00

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22 июня пройдет крестный ход с Пряжевской чудотворной иконой Божией Матери из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря села Горналь (Курская область, Суджанский район) в город Суджу 4 километра -пеший, 21 километр - автомобильный.

28 июня - с иконой Божией Матери "Знамение" Курской Коренной из Знаменского собора Курска в Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь (село Свобода Золотухинского района Курской области) около 30 километров, из них около половины - пеший Крестный ход.

Даты этих Крестных ходов (и, одновременно, праздников наших чудотворных икон) меняются из года в год, так как зависят от даты Светлого Христова Воскресения. Запомнить легко так: через неделю после Троицы в субботу -Крестный ход в Горнали, а еще через неделю только в пятницу - в Коренную (9-я пятница по Пасхе).

ИСТОЧНИК KP.RU