Под Курском от памятника советским солдатам отвалилась рука

14 Май 16:32 2019-05-14T16:32:11+03:00

Монумент капитально не ремонтировали с 1951 года

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Несколько дней назад от статуи, расположенной в парке имени 50-летия Советской власти, отвалилась рука, державшая каску. Памятник 1951 года. Ранее капитально не ремонтировался, сообщили в администрации региона.

По словам главы города Суджа Владимира Дьяченко, необходимые материалы для ремонта памятника уже закуплены. Ремонтные работы начнутся на этой неделе. Ремонтом займутся сотрудники МУП ЖКХ города Суджи.

Сейчас рассматриваются финансовые возможности полной реконструкции памятника, сообщили в администрации региона. Ситуация находится под контролем главы города Суджа.

ИСТОЧНИК KP.RU