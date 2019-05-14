2019-05-14T16:02:32+03:00
Происшествия

В Курске на продавщицу павильона напал мужчина с ножом

Злоумышленника задержали по горячим следам
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина находился под арестомМужчина находился под арестомФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Сеймского отдела полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца торгового павильона. Утром в магазин пришел мужчина, попытался что-то объяснить продавцу, а потом достал нож и потребовал отдать ему всю наличность.

Продавщица оказалась не из робкого десятка и оказала активное сопротивление, злоумышленник сбежал. Женщина сразу позвонила в полицию и описала приметы налетчика.

Через некоторое время подозреваемого на соседней улице обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы. Заметив полицейских, мужчина попытался скрыться, но вскоре его задержали.

У курянина изъяли нож, с которым он совершил нападение. 55-летний злоумышленник пояснил, что на преступление пошел после употребления спиртного. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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