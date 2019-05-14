2019-05-14T15:20:45+03:00
Недвижимость

16 мая часть Курска останется без воды

Водоканал проведет ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Сделайте необходимый запас воды!Сделайте необходимый запас воды!Фото: Из архива "КП"
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16 мая, в четверг, с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в привокзальной и завокзальной частях Железнодорожного округа, а также на улицах Малых, 1-5 Стрелецких, на 2-й Новоселовке, Полевой и Кожевенной с прилегающими.

На улицах Верхняя Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкие, Понизовка с прилегающими, а также на улицах Карла Либкнехта, Советской, Невского, Добролюбова, Белинского, Дружининской, Гайдара с примыкающими домами по Красной Армии и Пионеров будет снижен напор воды.

Отключения связаны с неотложными ремонтно-профилактическими работами. Сделайте необходимый запас воды!

ИСТОЧНИК KP.RU

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