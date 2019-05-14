2019-05-14T14:33:21+03:00
Общество

В льготных автобусах Курска повысилась плата за проезд

Поездка подорожала на два рубля
Яна ШЕЛЕСТ
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Работа по пересмотру стоимости проезда велась несколько месяцевРабота по пересмотру стоимости проезда велась несколько месяцевФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 13 мая в Курске изменилась стоимость проезда в льготных автобусах. Теперь она составляет 17 рублей. Как сообщили в департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска, стоимость проезда в льготных автобусах длительное время была самой низкой по сравнению с другими видами пассажирского транспорта. Последнее утверждение тарифа на проезд в автобусах общего пользования (15 руб.) было 12 июля 2016 г., т.е. почти три года назад.

Работа по пересмотру стоимости проезда велась несколько месяцев. Данное решение принято в связи с ростом цен на ГСМ, запасные части и материалы для пассажирского транспорта, а также на ремонтные работы, обслуживание, страхование транспортных средств и пассажиров и других затрат, влияющих на изменение себестоимости перевозки пассажиров, в т.ч. на содержание производственных баз перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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