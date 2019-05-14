Подробности смертельного ДТП под Курском: погиб годовалый ребенок

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-14T10:04:13+03:00

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Как сообщалось ранее, 13 мая под Курском на автодороге М2 «Крым» произошло серьезное ДТП с тремя погибшими. Стали известны подробности страшной аварии – в ДТП погиб годовалый ребенок.

Примерно в 13:50 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 ехал со стороны Москвы в сторону Курска. В автомобиле с ним находились, предположительно, супруга с ребенком, которому не было еще и года.

Легковушку отбросило на грузовой автомобиль «Рено Магнум»Фото: УМВД России по Курской области.

На 506 километре трассы около деревни Курица мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Скания» с полуприцепом, за рулем которого сидел 59-летний водитель. Затем легковушку отбросило на грузовой автомобиль «Рено Магнум» с полуприцепом под управлением 44-летнего водителя. После этого фура столкнулась с автомобилем «Фольксваген Джета» под управлением 34-летнего мужчины.

ВАЗ превратился в груду металла. Водитель, 23-летняя женщина-пассажир и ребенок скончались на месте. Погибших извлекали из салона с помощью специнструментов. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась группировка сил и средств в составе 19 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и две единицы техники.

Перевернувшаяся на бок фура перегородила трассу. Образовалась огромная пробка. Сотрудники УГИБДД организовали реверсионный проезд. Полностью движение восстановили только к восьми часам вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU