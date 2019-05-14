2019-05-14T09:19:40+03:00
Общество

Под Курском в деревянном доме сгорел телевизор

Пожар произошел в Обояни
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение о пожаре поступило вечеромСообщение о пожаре поступило вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 17:36 13 мая на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в деревянном доме на улице Московская в Обояни Обоянского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №35 Обоянского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 17:42 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:44, ликвидировано в 17:45. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорел телевизор и деревянная тумба.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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