В страшном ДТП под Курском погибли три человека
13 мая около двух часов дня 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался по автодороге М2 «Крым» со стороны Москвы в сторону Курска. По предварительным данным, на 503 километре трассы около деревни Курица, он допустил касательное столкновение со встречной фурой «Сканиа».
На участке ФАД М-2 организовано реверсивное движениеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
После этого водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Рено», сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
В результате ДТП водитель ВАЗа и два пассажира скончались. На месте работает полиция и спасатели. Погибших деблокируют, их личности устанавливаются.
На трассе большая пробка. Организовано реверсионное движение. Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU