2019-05-13T16:14:05+03:00
Происшествия

В страшном ДТП под Курском погибли три человека

Авария произошла около деревни Курица
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП водитель ВАЗа и два пассажира скончались на местеВ результате ДТП водитель ВАЗа и два пассажира скончались на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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13 мая около двух часов дня 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался по автодороге М2 «Крым» со стороны Москвы в сторону Курска. По предварительным данным, на 503 километре трассы около деревни Курица, он допустил касательное столкновение со встречной фурой «Сканиа».

На участке ФАД М-2 организовано реверсивное движение Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На участке ФАД М-2 организовано реверсивное движениеФото: ГУ МЧС России по Курской области.

После этого водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Рено», сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП водитель ВАЗа и два пассажира скончались. На месте работает полиция и спасатели. Погибших деблокируют, их личности устанавливаются.

На трассе большая пробка. Организовано реверсионное движение. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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