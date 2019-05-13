В страшном ДТП под Курском погибли три человека

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-13T16:14:05+03:00

В результате ДТП водитель ВАЗа и два пассажира скончались на месте Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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13 мая около двух часов дня 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался по автодороге М2 «Крым» со стороны Москвы в сторону Курска. По предварительным данным, на 503 километре трассы около деревни Курица, он допустил касательное столкновение со встречной фурой «Сканиа».

На участке ФАД М-2 организовано реверсивное движениеФото: ГУ МЧС России по Курской области.

После этого водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Рено», сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП водитель ВАЗа и два пассажира скончались. На месте работает полиция и спасатели. Погибших деблокируют, их личности устанавливаются.

На трассе большая пробка. Организовано реверсионное движение. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU