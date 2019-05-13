2019-05-13T12:34:13+03:00
Политика

Курянам показали военную технику

выставка российского вооружения прошла на Театральной площади [фото, видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Здесь же расположился пункт по приему желающих служить по контрактуЗдесь же расположился пункт по приему желающих служить по контрактуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Современную российскую военную технику куряне смогли увидеть на Театральной площади, где прошла специальная выставка.

"Пощупать" российское вооружение можно было своими рукаи Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Пощупать" российское вооружение можно было своими рукаиФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Это уже не первое мероприятие подобного рода. По сути, оно стало уже привычным для курян и гостей города, но по-прежнему вызывает большой интерес. Причем, особенно у детей. Именно здесь без ограничения по возрасту можно было попробовать все или почти все своими руками - ребятам разрешили военные залезать в кабины военных авто и ближе познакомиться с современны вооружением. Из желающих образовалась очередь.

Интерес к выставке был огромный и у взрослых, и у детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Интерес к выставке был огромный и у взрослых, и у детейФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Впрочем, интерес к технике российской армии был и у взрослых. На выставке замечены были и иностранные студенты, которые охотно фотографировались на фоне российских боевых машин.

Вытсавка расположилась на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вытсавка расположилась на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь же расположился и пункт набора в армию по контракту.

Вытсавка расположилась на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вытсавка расположилась на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Желающие могли узнать все об условиях службы и даже на месте заключить контракт.

Выставка военной техники в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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