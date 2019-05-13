Курянам показали военную технику
Современную российскую военную технику куряне смогли увидеть на Театральной площади, где прошла специальная выставка.
"Пощупать" российское вооружение можно было своими рукаиФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Это уже не первое мероприятие подобного рода. По сути, оно стало уже привычным для курян и гостей города, но по-прежнему вызывает большой интерес. Причем, особенно у детей. Именно здесь без ограничения по возрасту можно было попробовать все или почти все своими руками - ребятам разрешили военные залезать в кабины военных авто и ближе познакомиться с современны вооружением. Из желающих образовалась очередь.
Интерес к выставке был огромный и у взрослых, и у детейФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Впрочем, интерес к технике российской армии был и у взрослых. На выставке замечены были и иностранные студенты, которые охотно фотографировались на фоне российских боевых машин.
Вытсавка расположилась на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Здесь же расположился и пункт набора в армию по контракту.
Вытсавка расположилась на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Желающие могли узнать все об условиях службы и даже на месте заключить контракт.
Выставка военной техники в Курске.
ИСТОЧНИК KP.RU