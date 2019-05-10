В Курской области ликвидируют последствия урагана

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-10T10:34:49+03:00

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9 мая по Рыльскому району пронесся ураган. Сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Пострадало здание школы и четыре частных дома. Серьезный урон нанесен фермерскому хозяйству.

По словам заместителя губернатора, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, после ЧП был создан штаб по контролю за оперативной обстановкой и ликвидацией последствий прохождения атмосферного фронта. Упавшие деревья оперативно убрали, начался ремонт кровель, электроснабжение восстановили.

Об ураганном ветре и грозах сообщило МЧС, разослав СМС-оповещения, однако его получили не все. «Разберёмся, почему СМС-оповещения пришли не каждому пользователю сети на территории региона. МЧС заявило заранее о предстоящих ураганных ветрах и грозах, но система оповещения действительно сработала не на 100%», — подчеркнул замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU