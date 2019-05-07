Ремонт южного подъезда к Курску завершат досрочно
Роман Старовойт проинспектировал ремонт южного подъезда к Курску. Ремонтные работы на 7,5 км трассы М-2 «Крым» подходят к завершению.
В работе специалисты используют щебеночно-мастичный асфальтобетон – наиболее долговечный тип дорожного покрытия, рассчитанный на большую интенсивность транспортного потока.
«Гарантия качества – 5 лет. Делаем уже верхний слой. На 100% выполнены работы по благоустройству тротуаров, фрезерованию, укладке нижнего слоя. Нам осталось 40% верхнего слоя. Уверен, что к 10 июня закончим и сдадим объект досрочно», - проинформировал врио губернатора директор строительной компании.
В 2019 году на федеральных трассах, проходящих через Курскую область, будет проведен внушительный объем работ: некоторые участки отремонтируют, другие реконструируют капитально. Обновят и дороги областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU